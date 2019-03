Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni

Tarih boyunca bu toprakların vatan için gözlerini kırpmadan cepheye koşan, şehadete yürüyen ve gazilik mertebesine erişenlerin üstün cesaretleri ve büyük fedakarlıkları sayesinde kendilerine emanet edildiğine dikkati çeken Oktay, ülkenin her karış toprağını kanlarıyla sulayan, hak ve bağımsızlık için zulmün karşısında korkusuzca duran şehit ve gazilerin bu toprakları vatan kılan ilahi berata mühürlerini vurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ada'nın tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk'ünü hiçe sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumaya devam edeceğiz." dedi.

"Sizler, Kıbrıs Türkleri ile Türkiye'nin ezeli gönül birlikteliğinin canlı tanıkları, kıymetli taşıyıcılarısınız. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, huzuru, güvenliği ve esenliği için gözünüzü kırpmadan cepheye koşup gazilik mertebesine eriştiniz. Kararlı mücadeleniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün, Ada'nın kurucu ve eşit iki parçasından biridir. Hak ve eşitlik mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türk’ünün sabrı ve dirayeti, bizler için gurur kaynağıdır. Bizler canımızla kanımızla Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında durduk, durmayı da sürdüreceğiz. Anavatan ve garantör Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza birlikte çalışmaya devam edecektir. Kıbrıs, bizim milli davamızdır."

Oktay, maziden atiye uzanan mücadele zincirinin her bir halkasındaki gazilerin ve şehitlerin kalplerinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti.

- "Bedel ödemeye her zaman hazırız"

"Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının tüm Ada halkının refahının artması için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini her zaman savunmuştur, savunmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Oktay, "Rum tarafı, tek yanlı yaklaşımlarıyla, doğal kaynakları da paylaşma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Ada'nın tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk'ünü hiçe sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumaya devam edeceğiz. Bu vurgulamanın ne anlama geldiğini anlamak isteyen varsa gelsin buradaki manzaraya baksın. 45 yıl önceki duruşumuz neyse, 45 yıl sonra da duruşumuzda zerre fark yok. Bedel ödenmesi gerekirse o bedeli ödemeye her zaman hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi ve önündeki engellerin kaldırılmasının uluslararası toplum için de bir yükümlülük olduğunun altını çizdi.