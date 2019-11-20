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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi, ilçede yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 48 gaziye madalya ve berat belgesi takdimi için özel bir program düzenledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat verildi

İSTANBUL, (DHA)-BAĞCILAR Belediyesi, ilçede yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 48 gaziye madalya ve berat belgesi takdimi için özel bir program düzenledi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sizler kalırsak gazi ölürsek şehit mantığıyla hareket ettiniz. O inanç sayesinde bugün orada bir huzur söz konusu” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere yurt genelinde madalya ve berat takdim ediliyor. Bu amaçla Bağcılar Kaymakamlığı koordinesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa gaziler eşleri, çocukları ve torunlarıyla birlikte iştirak etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Bağcılar ilçe Kaymakamı Mustafa Eldivan,

"SOYDAŞLARIMIZI ZULÜMDEN KURTARDIK"

“O günün şartlarında tankımız, topumuz, tüfeğimiz yokken Cenabı Hakkın yardımıyla ve milletimizin azmiyle 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla oradaki soydaşlarımızı zulümden kurtardık. Sizin orada yaptığınız fedakarlık bugün bizim burada dimdik ayakta durmamızı, nefes almamızı sağlıyor. İnşallah bizler de sizlere layık olmaya devam edeceğiz” dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da düzenlenen madalya töreninde yaptığı konuşmada “Sizler kalırsak gazi ölürsek şehit mantığıyla hareket ettiniz. O inanç sayesinde bugün orada bir huzur söz konusu” dedi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa gaziler eşleri, çocukları ve torunlarıyla birlikte katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat verildi

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