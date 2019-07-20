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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: -"AB bilmelidir ki KKTC bağımsızlığını ilan edeli 36 yıl olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altındadır. Yarım yüzyıla yaklaşan bu çarpıklık artık giderilmeli ve dış ilişkilerimizin merkezine KKTC'nin tanınması konusu oturtulmalıdır"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Avrupa Birliği (AB) bilmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağımsızlığını ilan edeli 36 yıl olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altındadır. Yarım yüzyıla yaklaşan bu çarpıklık artık giderilmeli ve dış ilişkilerimizin merkezine KKTC'nin tanınması konusu oturtulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, harekatın yalnızca Türklere değil Rumlara da barış getirdiğini ifade etti.

Demokratik sol anlayışın, 45 yıl önceki inanç ve kararlılıkla Kıbrıs'a sahip çıktığını belirten Aksakal, Ada'nın tarihten gelen özellikleriyle ve jeopolitik konumuyla asla Türkiye'den ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti. Aksakal, şöyle devam etti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs'ın tek temsilcisiymiş gibi kabul edip bünyesine alarak Kıbrıs sorununu daha da içinden çıkılmaz hale getiren AB bilmelidir ki KKTC bağımsızlığını ilan edeli 36 yıl olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altındadır. Yarım yüzyıla yaklaşan bu çarpıklık artık giderilmeli ve dış ilişkilerimizin merkezine KKTC'nin tanınması konusu oturtulmalıdır."

AB'nin 1999'da, Türkiye'nin tam üyelik başvurusunda KKTC'yi bir engel olarak göstermeye çalışmasına karşı takınılan tavrın bugün de kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Artık KKTC'nin, kendilerini 'iki devlet, tek millet' olarak tanımlayanlar başta olmak üzere tüm dünya devletleri tarafından tanınması yolundaki çalışmaların yoğunlaştırılmasını önemle bekliyoruz. Bu anlayış ve düşüncelerle Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış, özgürlük ve kardeşlik için gerçekleştirdiği Barış Harekatı'nın 45. yılını kutluyorum. Bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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DSP Genel Başkanı Aksakal Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

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