DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Avrupa Birliği (AB) bilmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağımsızlığını ilan edeli 36 yıl olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altındadır. Yarım yüzyıla yaklaşan bu çarpıklık artık giderilmeli ve dış ilişkilerimizin merkezine KKTC'nin tanınması konusu oturtulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, harekatın yalnızca Türklere değil Rumlara da barış getirdiğini ifade etti.

Demokratik sol anlayışın, 45 yıl önceki inanç ve kararlılıkla Kıbrıs'a sahip çıktığını belirten Aksakal, Ada'nın tarihten gelen özellikleriyle ve jeopolitik konumuyla asla Türkiye'den ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti. Aksakal, şöyle devam etti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs'ın tek temsilcisiymiş gibi kabul edip bünyesine alarak Kıbrıs sorununu daha da içinden çıkılmaz hale getiren AB bilmelidir ki KKTC bağımsızlığını ilan edeli 36 yıl olmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altındadır. Yarım yüzyıla yaklaşan bu çarpıklık artık giderilmeli ve dış ilişkilerimizin merkezine KKTC'nin tanınması konusu oturtulmalıdır."