MERSİN (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Yüzbaşı Mehmet Kiremit günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, bir öğrenci de şiir okudu.

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Mersin'de bir kez daha bu günü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkleri için hayati bir harekat olduğunu vurgulayan İnanıroğlu, "Anavatan Türkiye'nin sıcak ilgisi, maddi ve manevi yardımları neticesinde etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak 1974 yılında gerçekleştirdiği harekat ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş nihayetinde bağımsızlığını ilan ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur." diye konuştu.