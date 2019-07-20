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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, adada adil ve kalıcı çözüm sağlanması ve bölgede barışın hakim olması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm hak ve imkanlarını kullanmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, adada adil ve kalıcı çözüm sağlanması ve bölgede barışın hakim olması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm hak ve imkanlarını kullanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Altun şunları kaydetti:

"Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, adada adil ve kalıcı çözüm sağlanması ve bölgede barışın hakim olması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm hak ve imkanlarını kullanmaya devam edecektir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlu olsun. Milli davamız uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum."

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Fahrettin Altun Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü

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