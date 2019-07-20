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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yılı Denizli’de de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yılı Denizli’de de kutlandı

Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.
20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen harekatın 45. Yılında yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tören Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube binası önünde yapıldı. Törende konuşan dernek Başkanı Hamdi Helvacılar, harekatın 45 yılının büyük gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Yunanistan’ın, Türkiye’nin adadaki yaşam alanını daraltmaya ve Türk varlığını yok etmeye çalıştığını için harekatın yapıldığını hatırlatarak, “Türk ordusu, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a başarılı bir harekat icra ederek Kıbrıslı Türk’ü yok olmaktan kurtarmış, Kıbrıs Türkü’nü 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturmuştur. 20 Temmuz, Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu bir gündür, yavru vatanın ana vatana kavuştuğu bir gündür. Kıbrıs adası bugün barış ve huzur içindedir” dedi.
Kendisinin de Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatan Helvacılar, mühimmat yüklü askeri araçlarının devrilmesi sonucu yaralandığını ve bu yüzden uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığını vurguladı.
Tören şehit ve gaziler için Kur’an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından, gazilerin selam durması ile sona erdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yılı Denizli’de de kutlandı

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