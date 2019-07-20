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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kutlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kutlandı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kemal Köprülü ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Köprülü, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: "Kıbrıs Türkü'nün hürriyetine ve varlığına kasteden Rum-Yunan ikilisinin teşebbüsünü bertaraf eden, Ada'nın barış ve huzura kavuşmasını sağlayan Mutlu Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Mutlu Barış Harekatı sayesinde, karanlıktan aydınlığa çıkan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle, meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır."
ULUS ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN
Anıtkabir ziyaretinin ardından Büyükelçi Kemal Köprülü ve beraberindeki heyet, Ankara Ulus’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Burada konuşan Büyükelçi Köprülü, "20 Temmuz 1974, adaya barışın gelişinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelesinin dönüm noktası, huzur ve refahımızın teminatıdır. Bugünün önemi, kuşkusuz bizler için çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkının adada yıllarca Rum-Yunan mezalimine karşı vermiş olduğu mücadele, 20 Temmuz Barış Harekatı ile taçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kutlandıKıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kutlandıKıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kutlandıKıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kutlandı

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