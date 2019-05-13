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Kıbrıs Bayrak Radyo ve Televizyonu Kurumu’nun yeni kanalı test yayınında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), televizyon kanallarına üçüncüsünü eklemeye hazırlanıyor.Rumların Türklere yönelik "Kanlı Noel" saldırıları sırasında kısıtlı imkanlarla Kıbrıs Türk mücahidinin sesi olarak yayına başlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), BRT 1 HD kanalını yayın hayatına geçirmeye hazırlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), televizyon kanallarına üçüncüsünü eklemeye hazırlanıyor.
Rumların Türklere yönelik "Kanlı Noel" saldırıları sırasında kısıtlı imkanlarla Kıbrıs Türk mücahidinin sesi olarak yayına başlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), BRT 1 HD kanalını yayın hayatına geçirmeye hazırlanıyor. BRT 1 HD kanalı bugün test yayınına başlarken, 10 Haziran’dan itibaren başlayacak yeni yayın dönemiyle birlikte BRT 1 de BRT Yaşam olarak yayına başlayacak.
BRT 1 HD ile ana haberin ortak yayınlanacağı BRT Yaşam, sosyal ve kültürel ağırlıklı eğitim programları ve çeşitli canlı yayın taleplerine daha fazla yer açabilecek şekilde Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyuracak. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yeni düzenlemelerle Türkiye başta olmak üzere Avrupa’da yaygın olarak kullanılan yeni nesil yayıncılığa da BRT 1 ile geçmiş olacak. Böylece kanalı sadece sosyal medya değil, web alanında yaygın dijital platformlarda TURKSAT uydu üzerinden vetDVBT’den izlemek mümkün hale gelecek.

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