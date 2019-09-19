"Kıbrıs bizim için milli dava olarak çok ayrı bir yere sahip"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kıbrıs bizim için elbette milli dava olarak çok ayrı bir yere sahip." dedi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Selçuk, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Selçuk, Uluçay'a yaptığı nezaket ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanlığı olarak KKTC'deki eğitim faaliyetlerini yakından izlediklerini, Bakan Çavuşoğlu'nun bu konudaki samimiyeti ve problem çözücü anlayışının işleri karşılıklı şekilde kolaylaştırdığını söyledi. "Kıbrıs bizim için elbette milli dava olarak çok ayrı bir yere sahip." diyen Selçuk, eğitimle ilgili iş birlikleri vasıtasıyla bu ilişki ve iletişimi daha da güçlendirmek istediklerini ifade etti. Selçuk, eğitimle ilgili teknik bazı işlemlerin hayata geçirildiğini kaydederek "Bunları daha da derinleştirmek ve ileri götürmek için her türlü tedbiri almaya da hazırız. Sizlerin ortaya koyduğu yaklaşım ve buradaki eğitimin kalitesinin artmasına dönük faaliyetler bizim için de bir çalışma alanı olarak görülebilir." diye konuştu.

KKTC'de eğitim alanında yürüttükleri çalışmaları daha verimli şekilde sürdürebileceklerine inandığını söyleyen Selçuk, bu çalışmaların takipçisi olacaklarını vurguladı. - "KKTC, bunu başarmış bir ülkedir" Uluçay, Selçuk'un Cumhuriyeti Meclisini ziyaret etmesinin kendileri açısından önemine işaret etti. Eğitimin bir ülke için en önemli unsur olduğuna dikkati çeken Uluçay, eğitime yapılan yatırımın, uzun vadeli ve geleceğe yönelik olduğunu söyledi. Uluçay, "KKTC, yıllardır bunu hakkıyla yerine getirmiş ve başarmış bir ülkedir. Biz gerek bakanlık personelimiz gerekse öğretmenlerimizle bir bütün olarak KKTC'de eğitim sisteminin arzu ettiğimiz şekilde olabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan nesilleri hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı. Teknik anlamda birtakım eksikliklerin mevcut olduğunun altını çizen Uluçay, bunların giderilmesi için Türkiye ile iş birliklerini sürdürdüklerini belirtti. - "Bakan Selçuk ve ekibine teşekkürü borç biliriz" Selçuk, daha sonra KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Ankara'da Selçuk'u ziyaret ettiklerini hatırlatarak iki ülkenin milli eğitim bakanlıkları arasındaki ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesi, dünya insanına hizmet eden sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmenin ve iş birliğini en yüksek seviyede yapmanın temelini imzalanan mutabakat zaptıyla tekrar teyit ettiklerini söyledi. Bu mutabakat zaptının imzalanmasından kısa süre sonra Ada'da öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı yapılması için program düzenlediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bu programın öğretmenlerimiz tarafından da çok takdir gördüğünü biliyorsunuz. Bu anlamda da Bakan Selçuk ve ekibine teşekkürü bir borç biliriz." diye konuştu. Çavuşoğlu, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak kendi anayasa ve milli eğitim yasalarına göre nesillerini yetiştirmek için tüm personelin takım ruhuyla çalıştığını sözlerine ekledi. - "Öğretmenlerimize yönelik bazı çalışmalar başlatılmış bulunuyor" Selçuk, KKTC'de ciddi sayıda Türkiye'den gelen öğrenci olduğunu, onları kendi öğrencilerinden ayırt etmediklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Çavuşoğlu ile KKTC'nin eğitim meseleleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve imzaladıkları mutabakat zaptı çerçevesinde ne tür planlamaların yapılacağını müzakere etmek için KKTC'de bulunduklarını belirtti. Ada'da bulundukları sürede, KKTC'nin bütün okullarında verilen eğitimin kalitesinin artması için ne tür iş birliklerinin yapılabileceğini değerlendireceklerini ifade eden Selçuk, Türkiye'deki bazı yeni proje, çalışma ve altyapıların paylaşılması konusunda ne tür girişimlerin yapılabileceğini de görüşeceklerini vurguladı. Selçuk, ekip arkadaşlarıyla eğitim sisteminin çeşitli alt bileşenleri konusunda ayrıntılı çalışmalar yapma imkanlarının bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz haftalarda da Bakan Çavuşoğlu'nun ifade ettiği gibi, öğretmenlerimize yönelik bazı eğitim çalışmaları da başlatılmış bulunuyor. Bu çalışmaların daha da derinleştirilerek ve geliştirilerek ilerlemesi ve mesleki eğitim gibi çeşitli alanlarda da daha ayrıntılı bir hale getirilmesi hedefleniyor."