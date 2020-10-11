Kıbrıs cumhurbaşkanını seçemedi, seçim ikinci tura kaldı

İkinci turda Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamadı. Böylece seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimler 18 Ekim Pazar günü yapılacak.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı ve Başbakan Ersin Tatar seçimi önde tamamladı. Açıklanan ilk verilere göre Tatar oyların yaklaşık yüzde 33'ünü aldı.

Aynı sonuçlara göre halen cumhurbaşkanı olan bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

İlk seçimde en fazla oyu alan mevcut Başbakan Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı haftaya yapılacak seçimde beş yıllığına cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeniden yarışacak.

11 aday yarıştı

Kuzey Kıbrıs'ta seçmenler gelecek beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek ve anayasa değişikliğini oylamak üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanma işlemi 18:00’e dek sürdü. Kayıtlı 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanmaya çağrılmıştı.