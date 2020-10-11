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Kıbrıs cumhurbaşkanını seçemedi, seçim ikinci tura kaldı

11.10.2020 22:03 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

İkinci turda Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamadı. Böylece seçimler ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimler 18 Ekim Pazar günü yapılacak.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı ve Başbakan Ersin Tatar seçimi önde tamamladı. Açıklanan ilk verilere göre Tatar oyların yaklaşık yüzde 33'ünü aldı.

Aynı sonuçlara göre halen cumhurbaşkanı olan bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

İlk seçimde en fazla oyu alan mevcut Başbakan Ersin Tatar ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı haftaya yapılacak seçimde beş yıllığına cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeniden yarışacak.

11 aday yarıştı

Kuzey Kıbrıs'ta seçmenler gelecek beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek ve anayasa değişikliğini oylamak üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanma işlemi 18:00’e dek sürdü. Kayıtlı 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanmaya çağrılmıştı.

Seçimde yedisi bağımsız 11 aday yarıştı. Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarışıyor. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı olarak yarışa katıldı.

DW,dha,anka/TY,EA

© Deutsche Welle Türkçe

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