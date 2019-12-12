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Kıbrıs Gazileri 45 yıl sonra madalya ve beraat belgelerine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:06 | Son Güncelleme

Uşak’ta, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere madalya ve beraat belgeleri verilmek üzere ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ gerçekleştirildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler onuruna düzenlenen ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Uşak’ta, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere madalya ve beraat belgeleri verilmek üzere ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ gerçekleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler onuruna düzenlenen ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Gezer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yalçın, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Adem Gümüş, İlçe kaymakamları, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Peltek, Muharip Gaziler Derneği Başkanı İsmail Soyöz ve gazi yakınları katıldı. Vali Yardımcısı Balcı ve ilçe kaymakamları tarafından gazilere ve hayatta olmayan gazilerin yakınlarına madalya ve plaket takdimi yapıldı. 108 Kıbrıs Gazisi 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Vali Yardımcısı Muammer Balcı törende yaptığı konuşmada, “Çanakkale ruhuna sahip milletimiz ve Kıbrıs Türk halkı 1974’te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı ile bağımsızlığını dünyaya haykırmıştır. Milletimiz şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, “Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz” düsturuyla büyük mücadeleler vermiş; bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş, bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Şehitlik ve gazilik unvanları biz insanoğlu tarafından karşılığı verilemeyecek derecede büyük bir şereftir. Savaşlarda canını veren gazi olan atalarımızın torunu olarak bize düşen en kutsal görev gazilerimiz ve şehirlerimizden aldığımız inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkmaktır. KKTC’nin bağımsızlığı için can veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 108 Kıbrıs gazisine, Milli Mücadele Madalyası ve Beraatları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Tören sonrası duygu ve düşüncelerini aktaran Emekli Astsubay Ali Avcı, “Kıbrıs Barış Harekatı’na fiilen katıldım. Bugün ömrümün en mutlu günü. Şu anda görev başında olan tüm silahlı kuvvetli arkadaşlarıma uzun ömürler ve başarılar dilerim” dedi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Uşak Şube Derneği Başkanı İsmail Soyöz ödül töreniyle ilgili, “1974 Barış Harekatı’nda Kol Ordu Muhabere Bölüğü Telli Takım Komutanı olarak görev yaptım. 40 tane erim vardı. Uşak’ta 75 gazimizi giydirdik, gaziler olarak kendimizi tanıtarak ödül törenine katıldık. 93 tane madalya verildi. Bunun 19 tanesini geçen Hafta Kıbrıs’a gittiğimizde aldık” dedi.

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