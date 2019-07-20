Kıbrıs gazileri yaşadıklarını unutamıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri, harekatın 45. yılında, yaşadıklarını, harekatın nasıl çetin geçtiğini duygulanarak anlattı.

45 yıl önce, 20 Temmuz 1974’te başlayıp 18 Ağustos 1974’te sona eren Kıbrıs Barış Harekatı, hala gönüllerde ve akıllarda tazeliğini koruyor.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şubesi üyesi 3 Kıbrıs gazisi, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Harekat sırasında Kocatepe Muhribi'nde bulunan Bandırmalı Necip Kansoy (65), 19 Temmuz 1974’de Mersin’den Kıbrıs’a hareket ettiklerini, sabah çıkartmaya katıldıklarını aktardı.

Zor bir gece geçirdiklerini kaydeden Aksoy, "Gemimiz uçaklar tarafından batırıldı. Komutanın 'gemiyi terk edin' emrinden sonra biz denize atladık. Telaşeden can yeleği almadan atladım denize. O gün saatim geminin battığı anda durmuş, 04.05'te. Gemiden atladıktan sonra büyük bir dalga geldi ve bot ters döndü, üzerine binemedim. 500 metre kadar yüzdüm, sonra bota alındım. Bir gece botun üzerinde, denizde kaldık. Geminin mevcudu subay, astsubay, asker 256 kişiydi. 54 arkadaşımızı kaybettik. Hepsi şehit oldular. Ertesi gün bir İsrail balıkçı motoru bizi kurtardı. Komutan daha önce o tekneye binmişti. Bizi İsrail’e götürdüler, 1-2 saat sonra uçakla Ankara’ya götürüldük." diye konuştu.