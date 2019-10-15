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Kıbrıs gazilerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

Malatya’da bir araya gelen Kıbrıs gazileri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki gösterdi.

Malatya’da bir araya gelen Kıbrıs gazileri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki gösterdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, Akıncı’yı istifaya çağırdı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Orta Doğu’da emperyalist emelleri olan devletler ve bunların piyonları olan PYD, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin ülkemizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik alçak ve hain planları ve eylemlerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti her zaman her yerde karşı koymaya mutedildir” dedi.
1974 yılında düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’nın bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yapıldığını belirten Öztürk, ”1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı o dönemde Kıbrıs halkına karşı her türlü soykırımı ve cinayetleri işleyen örgütlere yönelik ve Kıbrıs’a barış getirmek için yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamaları bizleri derinden üzmüştür. Bizler Türk askeri olarak Rum EOKA denilen terör odaklarının yapmış olduğu zalimliğe dur demek için, orada bulunan Türklerin katliamda yok olup gitmelerini önlemek için gittik. Bizler savaş ve kan akıtmak için gelmedik. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta canlarını veren şehitlerimizin kemiklerini sızlatıp, biz gazileri derinden üzdünüz” diye konuştu.
Öztürk, ”O işgal ettiğiniz makama layık bir şahsiyet değilsiniz. Gaziler derneği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bu yaptığı konuşmadan dolayı kınıyoruz ve kendisini istifa etmeye çağırıyoruz. Suriye topraklarında Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman ordumuza ve tüm güvenlik güçlerimize muvaffakiyet diliyoruz“ şeklinde konuştu.

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