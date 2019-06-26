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Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Tokat’ta Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 225 gaziye 45 yıl sonra madalya ve beratları düzenlenen törenle tevdi edildi.KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda program düzenlendi.

Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

Tokat’ta Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 225 gaziye 45 yıl sonra madalya ve beratları düzenlenen törenle tevdi edildi.
KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda program düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tokat’a teşrifinin 100. yıl dönümüne denk getirilen törende Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, asla Türk milletinin defterinde umutsuzluk olmadığını, Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşamanın ne demek olduğunu bilen kahraman evlatları olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri Kıbrıs gazilerine madalya ve beratlarını takdim etti. Gaziler ve yakınları törende yaşadıkları duyguları dile getirdi.
Eşinin madalyasını almaya gelen Emine Öztük (64), madalyasının bir başka törende verileceğini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Yanlışlıkla törene getirildiği tahmin edilen Öztürk, 1990 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden eşinin adına madalya almaya geldiğini belirterek, “Bugün rüyamda gördüm Peygamber Efendimiz verecek onun madalyasını. Buradaki madalyalar gelip geçici. İş o dünyada. Benim şehidim de var, kayınbiraderimin oğlu şehit oldu. Dedem de Çanakkale şehidi” diye konuştu.

Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

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