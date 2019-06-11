Kıbrıs gazilerine madalya

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler ile yakınlarına madalya takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi nedeniyle Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde tören düzenlendi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, törende yaptığı konuşmada, harekata katılarak şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, gazilere şükranlarını ifade etti.

Sarıfakıoğulları, 20. yüzyılın ikinci yarısının Kıbrıs'ta Rumların Türklere yaptığı mezalim ve soykırımla anıldığını belirterek, şunları söyledi:

"1974 yılının Temmuz ayında havadan ve denizden Kıbrıs'a müdahale eden sizlerin kahramanlıkları sayesindedir ki 1983 yılında KKTC tarihteki yerini almıştır. Bir Türk devleti olarak tarihteki yerini almıştır. Aziz şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesinde oldu bu. Onun için sizlere minnettarız."

Törende, Giresun merkez, Keşap, Bulancak ve Piraziz ilçelerinde ikamet eden 39 gazi ve yakınlarına madalyaları takdim edildi.

