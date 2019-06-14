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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Trabzon'da düzenlenen törenle 150 gaziye madalya ve beratı takdim edildi

Trabzon'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 150 gaziye madalya ve beratları verildi.

Trabzon Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile KKTC Trabzon Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 150 gaziye madalya ve beratlarını vermek için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ustaoğlu, 20 Temmuz 1974 tarihinin "Yavru Vatan" için barış ve huzurun miladı olduğunu dile getirerek, "Aziz Türk milletinin yazmaya alışık olduğu kahramanlık öykülerinden bir tanesinin daha arşivlere eklendiği gündür. Sizler, eli öpülesi gazilerimiz, bu tarihin baş yazarlarısınız. Ne mutlu size ki Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşması ve varoluş mücadelesinin dönüm noktasına bir emek, bir ruh verdiniz. Bu topraklarda yaşayan her vatandaş gibi bizler de cesaretiniz ve emeğiniz dolayısıyla sizlere şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden de madalya ve beratlarını alacak hak sahiplerini tebrik ederek, gazilere sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diledi.

- "Vatan için savaşmaya hazırım"

Trabzonlu Kıbrıs gazisi 69 yaşındaki Kemal Kant ise 43 yıldır madalya ve berat almak için beklediğini anlatarak, "Benim için manevi bir değeri var. Yıllar önce ortaokulda öğrenciyken Allah'a dua ederek, bana Kıbrıs'ta savaşmayı nasip etmesini istemiştim. Kabul oldu. Çok mutluyum. Allah bir daha o günleri kimseye yaşatmasın, her zaman Türkler için, vatan için savaşmaya hazırım." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Erden ve diğer protokol üyeleri tarafından gazilere madalya ile beratları takdim edildi.

Törende bazı gaziler sahneye torunları ile gelirken, vefat eden gazilerin yerine ise eşleri madalyalarını aldı.

Gazilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.

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