HABER

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

Sivas'ta düzenlenen törenle 121 gaziye madalya ve beratı takdim edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 121 gaziye madalya ve beratları verildi.

Sivas Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni", müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 121 gaziye madalya ve beratlarını vermek için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda 36 bin askerin yer aldığını anımsatan Ayhan, "Bu tören çok anlamlı ve çok önemli. Bugün bu bayrak dalgalanıyorsa ezan dinmiyorsa aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin katkısı var." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık ve sıhhat dileyen Ayhan, şunları kaydetti:

"45 yıl sonra Kıbrıs Türk Devleti tarafından şehit ve gazi statüsünün kazandırılması ve bu beratların verilmesi çok anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bu manada bir hassasiyeti var, özellikle gazilerimize, şehitlerimize ve ailelerine karşı devletin yapması gereken ve daha fazlasını da yapan bir devletiz. Eğer büyük devletsek, geçmişimizle bağımız güçlüyse, geleceğe de büyük bir özveriyle, güvenle bakabilmemiz için öncelikle bu tür fedakarlık yapanların hem kendilerini hem de ailelerini asla unutmamız lazım. Tüm kurumlarımızla beraber milletimizin bize emaneti olan şehit ailelerimize sahip çıkacağız. Gazilerimiz ve ailelerine de aynı anlayışla sahip çıkacağız. Devletler semboller üzerine kurulur, hizmet etmiş, fedakarlık yapmış, gözünü kırpmamış sadece Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırlarını değil, başka coğrafyalarımızda da hizmet etmiş insanları da unutmamız gerekiyor. O manada bu törenleri çok anlamlı görüyorum."

Konuşmaların ardından Vali Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan tarafından gazilere madalya ve beratları verildi.

Törene gaziler ve aileleri katıldı.

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
Ağrı’da 585 kilogram eroin ele geçirildiAğrı’da 585 kilogram eroin ele geçirildi
Aktaş’tan Dündar’a ziyaretAktaş’tan Dündar’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berat gazi Kıbrıs madalya Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu!

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.