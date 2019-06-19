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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

Malatya'da ve Şanlıurfa'da 244 gaziye madalya ve beratları törenle takdim edildi

MALATYA/ŞANLIURFA (AA) - Malatya ve Şanlıurfa'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 244 gaziye madalya ve beratları verildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik 2 Nolu Toplantı Salonu'nda "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, gazilik unvanının, vatan ve kutsal değerler uğrunda mücadele ederken yaralanan veya bu uğurda canını ortaya koyarak mücadele eden kişilere verildiğini belirtti.

Gazilik, şehadet ruhu sayesinde milletin dünya üzerindeki en zorlu coğrafyalardan biri olan Anadolu'da ayakta kalma başarısı gösterdiğini vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"1974 yılında onlarca yıldır orada bulunan Rumların eziyeti altında inleyen kardeşlerimize yardım etmek ve onların bağımsız ve hür olarak yaşamasını temin etmek maksadıyla şanlı ordumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girdi. Sizler de ordumuzun Kuzey Kıbrıs girişinde ön saflarda yer alarak hakikaten millet uğruna, vatan uğruna fedakarlığın ne olduğunu bize gösterdiniz. Merak etmeyiniz, bu ruha sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizlerin kalplerinde bu ruhun yaşamasını sağlayan siz değerli büyüklerimize daima minnet ve şükran duyacağız. Bu millet bu kahramanlıkları hiçbir zaman unutamaz. Sizlerin Kıbrıs'ta göstermiş olduğu mücadele sonucunda oradaki kardeşlerimiz, soydaşlarımız bugün bağımsız bir devlet sancağı altında, bayrağı altında yaşamanın onur ve gururuna eriyorlar."

Kentte 180 gaziye madalya takdim edileceğini bildiren Vali Baruş, madalyaları birebir takdim etmek için gruplar halinde gazileri ağırladığını ifade etti.

Vali Baruş, konuşmasının ardından 30 gaziye madalya ve beratlarını verdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 214 gaziye madalya ve beratları verildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca kahramanlıklarıyla ön plana çıktığını belirti.

Kahramanlığın ve gaziliğin karşılığının hiçbir zaman verilemeyeceğini vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"Bugün burada 200'ü aşkın gazimize hakları olan madalyalarını Cumhurbaşkanımız adına tevcih edeceğiz. Geçen zaman içerisinde şehitlerimizin ve gazilerimizin göstermiş oldukları kahramanlığın karşılığını vermek elbette mümkün değil ancak bu alanda yapılan hukuki düzenlemelerle birlikte ve bundan sonraki dönemde de şehit ve gazilerimizin yakınları adına düzenlemeler yapılacağından hiç şüpheniz olmasın. Zaten 2000'li yıllardan sonra devletin ve hükümetimizin bu alanda attığı çok önemli adımlar var."

Vali Erin, konuşmasının ardından 214 gaziye Milli Mücadele Madalyası ve Beratları'nı verdi.

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Kıbrıs gazileri Madalya ve berat töreni Malatya Şanlıurfa

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