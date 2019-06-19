Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

MALATYA/ŞANLIURFA (AA) - Malatya ve Şanlıurfa'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 244 gaziye madalya ve beratları verildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik 2 Nolu Toplantı Salonu'nda "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, gazilik unvanının, vatan ve kutsal değerler uğrunda mücadele ederken yaralanan veya bu uğurda canını ortaya koyarak mücadele eden kişilere verildiğini belirtti.

Gazilik, şehadet ruhu sayesinde milletin dünya üzerindeki en zorlu coğrafyalardan biri olan Anadolu'da ayakta kalma başarısı gösterdiğini vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"1974 yılında onlarca yıldır orada bulunan Rumların eziyeti altında inleyen kardeşlerimize yardım etmek ve onların bağımsız ve hür olarak yaşamasını temin etmek maksadıyla şanlı ordumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girdi. Sizler de ordumuzun Kuzey Kıbrıs girişinde ön saflarda yer alarak hakikaten millet uğruna, vatan uğruna fedakarlığın ne olduğunu bize gösterdiniz. Merak etmeyiniz, bu ruha sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizlerin kalplerinde bu ruhun yaşamasını sağlayan siz değerli büyüklerimize daima minnet ve şükran duyacağız. Bu millet bu kahramanlıkları hiçbir zaman unutamaz. Sizlerin Kıbrıs'ta göstermiş olduğu mücadele sonucunda oradaki kardeşlerimiz, soydaşlarımız bugün bağımsız bir devlet sancağı altında, bayrağı altında yaşamanın onur ve gururuna eriyorlar."