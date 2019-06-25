Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Kastamonu'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 135 gaziye madalya ve beratları verildi.

KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, uluslararası ilişkilerin uzun soluklu satranç oyunu gibi olduğunu söyledi.

Yapılan hamlelerin yarar ve zararlarının belirli bir sürecin ardından ortaya çıkacağına işaret eden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Bugün zararımıza gibi görünen konular, uzun soluklu baktığımızda ülkemize, milletimize faydalı sonuçlar doğurabilir. Kıbrıs harekatına baktığımızda, bunun sadece siyasi değil, ekonomik mücadele olduğunu da bugün görüyoruz. O gün belki ambargoya, bazı zorluklara maruz kaldık. 498 vatandaşımızı şehit verdik. Bugün oradaki doğal kaynaklarda söz sahibi olmuşsak, o gün verilen mücadele sayesindedir."

Karadeniz, bugün de uluslararası arenada zorluklar yaşanabileceğini, Türk milletinin geleceği için gerekirse bunlara katlanacaklarını vurgulayarak, "O zorluklardan tekrar çiçek açarak daha güçlü şekilde tarih sahnesinde yerimizi almasını biliriz. Daha önce nasıl başardıysak, bundan sonra da o zorlukları yeneceğimize inanıyorum." dedi.