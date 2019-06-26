HABER

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Tokat'taki törende 225 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi - Vali Ozan Balcı: - "Yaşamsal şartlar ortaya çıktığında doğusuyla, batısıyla, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle beraber olduğumuz sürece sırtımızı kimse yere getiremez"

Tokat'ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 225 gaziye madalya ve beratları verildi.

KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda tören düzenlendi.

Vali Ozan Balcı, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin çok eskilere dayandığını, devlet ve millet olma bilincine ulaşmış insanlardan oluştuğunu söyledi.

Türk devletinin ve milletinin parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Balcı, "Ortak acılarımız, yaslarımız ve mutluluklarımız vardır. Biz bütün bunları paylaşırız. Millet olmak böyle bir şeydir. Geçmişi acısıyla, tatlısıyla yaşamaktır. Geleceğe dair birlikte hayal kurabilmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugüne gelmesinde siz değerli gazilerimizin emeği vardır." dedi.

Türk devletinin defterinde umutsuzluk ve karamsarlık bulunmadığına işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Türk devleti ve milleti asla umutsuzluğa kapılmaz, mevzubahis vatan ve bayraksa sonuna kadar umutlu bakar. Türk milletinin devlet ve millet bilincine, özgürlük ve bağımsızlığa sahip kahraman evlatları vardır. Fedakar insanlarımız vardır. Şehitlerimiz cephede hayatı pahasına savaşırken, gazilerimiz uzuvlarını verirken arkasında da büyük bir kitle onlara destek olmuştur. Bu birlik ve beraberliğimizi gösterir. Yaşamsal şartlar ortaya çıktığında doğusuyla, batısıyla, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle beraber olduğumuz sürece sırtımızı kimse yere getiremez."

Konuşmaların ardından gazilere veya yakınlarına madalya ve beratları verildi.

Törene Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, protokol üyeleri gaziler katıldı.

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yürüyüşüUyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yürüyüşü
Tuzla'da halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kaza kameradaTuzla'da halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berat Kıbrıs gazisi madalya Tokat Vali Ozan Balcı

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

İmamoğlu'ndan flaş açıklama! Saat ve tarih vererek duyurdu

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Transferde Yusuf Yazıcı bombası! Dev talip

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırına asker sevkiyatı

Suriye sınırına komandolar sevk edildi

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Kuvvet komutanlarından Murat Alan ve Akit TV'ye dava

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.