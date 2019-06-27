Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Erdemli Kaymakamlığı, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ödül töreni, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Törende, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 27 gaziye, KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, konuşmasında, Türk askerinin adaya çıkartma yapması kadar bu çıkartmanın Mersin'den yapılmasının da önem taşıdığını belirterek, "Aradan 45 yıl geçmesine rağmen biz gazilerimizi hiç unutmadık. Bu madalya ve beratlar, gelecek kuşaklara aktarılacak en büyük kahramanlık armağanıdır." dedi.

Törene, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Muharip Gaziler Derneği Erdemli Temsilcisi Hamdi Taşyonar da katıldı.

