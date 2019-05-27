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Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

Sakarya ve Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle gazilere madalyaları takdim edildi - Vali Ahmet Hamdi Nayir: - "Uzun yıllar bizim elimizde kalmış olan o topraklarda soydaş, dindaşlarımızın zarar görmesini istemediğimiz için oraya da aynı şekilde müdahale yaptık. Şimdi bu kahraman gaziler, burada aramızda"

SAKARYA/ZONGULDAK (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kıbrıs Harekatı videosunun izletilmesinin ardından konuşma yapan Vali Ahmet Hamdi Nayir, herkesin ramazan ayının mübarek olması temennisinde bulundu.

Nayir, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya, Kıbrıs'tan terörle mücadeleye, 15 Temmuz'a kadar verilen şehit ve gazilerin huzur, mutluluk ve özgürlüğün bedelini ödediğini belirterek, "Millet olarak bu coğrafyada olmanın bedelini çok ağır ödüyoruz. Hala da şehitler tepesi boş kalmıyor. Aynı şekilde 1974'te bizim olan topraklarımızda olan sıkıntıları gidermek için bu ülke yavru vatan içinde aynı fedakarlığı gösterdi, orada da şehit, gazilerimiz oldu. Uzun yıllar bizim elimizde kalmış olan o topraklarda soydaş, dindaşlarımızın zarar görmesini istemediğimiz için oraya da aynı şekilde müdahale yaptık. Şimdi bu kahraman gaziler burada aramızda." diye konuştu.

Programa katılanlara teşekkür eden Vali Nayir, şunları söyledi:

"Temennimiz, dileğimiz o ki şehitlerimiz rahmet, gazilerimiz de sağlık, sıhhat içerisinde var olsunlar. Onların da evlatları bu şehitlik, gazilik rütbelerinin ne derece önemli olduğunun farkında olarak yetişsin, bu topraklar için gerektiğinde yediden yetmişe herkesin can verecek olduğunu bu dünyaya ispat etmiş olalım. Bütün gazilerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizle ebediyete intikal etmiş olan gazilerimize rahmet diliyorum. Onların hizmetlerini gören ailelerine de teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Nayir, konuşmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim etti.

İftar yemeğiyle sona eren programa, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile gaziler ve yakınları katıldı.

- Zonguldak

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen tevcih töreni ve iftar programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk ordusu ve milletinin en sıcak, en taze harekatlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Gazilerin harekatta çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu anlatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece bugün burada bulunan arkadaşlarımız değil biz bu vatan topraklarında var olduğumuz sürece bu mücadele devam edecek. Sadece askeri birlik olarak değil diğer birimler olarak kaymakamlık, belediye, adliye diğer birimlerimiz olarak da her zaman çalışacağız, güçlü olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bizi bölmek, parçalamak aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dimdik ayakta duracağız."

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin de Kıbrıs Barış Harekatı'na 37 bin 500 silah arkadaşı ile katıldıklarını ve kendilerine verilen her türlü görevi başarı ile yerine getirdiklerini belirterek, "Muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri döndük. Kıbrıs gazileri üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstererek emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Bu kahramanlar Kıbrıs Türkü'nü esaretten kurtarmış ve Kıbrıs'a barış getirmiştir. Tüm savaş tarihinde altın bir sayfadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından 115 gazi ve gazi yakınına madalya ve beratları verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe protokolü, gazi ve gazi yakınları katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası Zonguldak

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