Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Vali Yılmaz Şimşek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıkları olduğunu söyledi.

KKTC'de soydaşların 45 yıl önce büyük saldırı, zulüm ve haksızlığa maruz kaldığını belirten Şimşek, "Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve geleceği tehdit altındaydı. Ancak kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda da büyük bir zafere imza atarak soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi." dedi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"İşte bugün burada bu zaferde büyük payı olan, canı pahasına yavru vatanın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin gösterdiği kahramanlıkların birer nişanesi olarak, bu madalyaları takdim ediyorum. Şehit ve gazilik Türk milleti için daima büyük onur olmuştur. Verdiğimiz madalya, devlet, millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir. Hayat boyu saklayacağınız, torunlarınıza bırakacağınız bir değerdir."