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Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

Kilis'te 26 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 26 gaziye madalya ve beratları verildi.

Kilis Valiliğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların takdimi için Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, törende yaptığı konuşmada, gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kuzey Kıbrıs'ta 1963 yılından 1974'e kadar soydaşların büyük bir zulüm ve saldırıya maruz kaldığını anımsatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ve o zamanki hükümet bir karar aldı, göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri hem denizden kuşatma yaptı hem paraşütlerle indirme yaptı. Karadan, denizden ve havadan büyük bir harekat başladı. Aslında çok da uzun sürmedi ve planlanandan çok daha kısa süre içerisinde hedefler tutturuldu ve soydaşlarımız bu zulümden kurtularak özgürleştiler ve bağımsızlıklarına kavuştular."

Soytürk, harekatta 498 Türk askerinin şehit olduğunu ve yaklaşık bin 200 askerin de yaralandığını aktararak bugün bu kahramanlardan 26'sıyla birlikte olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, 26 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalya ve Beratları takdim edildi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Övünç madalyası ve beraati Kıbrıs gazileri Kilis

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