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Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele' madalyaları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 29 gaziye 'Milli Mücadele' madalyaları takdim edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 29 gaziye 'Milli Mücadele' madalyaları takdim edildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen 'Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni' ile Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murta Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İsmetullah Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, kurum amirleri ve gazi yakınlarının katıldığı törende, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilik ünvanı kazanan 29 gaziye Milli Mücadele madalyaları takdim edildi.

Vali Çağatay, gazilik ve şehitlik denince akan sular durduğunu belirterek, "Gazilik ve şehitlik müessesesinin bizde ne kadar önemli olduğu aşikardır. Milletimiz ve devletimiz gazilerimiz, şehitlerimiz ve şehit yakınlarımıza büyük kıymet veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir örneğini göremezsiniz. Allah'a şükürler olsun ki; 1974- 2019 aşağı yukarı 45 yıl. 45 yıl sonra bile bir hakkı teslim etmek için ben o zamanlar çocuktum. Bu hakkı tevdi etmek bana nasip oldu. Devletimiz büyük devlettir. Allah devletimize zeval vermesin. Geç mi hatırlıyor? Olsun ama hatırlıyor. Geçmiş yıllara nazaran kıyasladığımız devletimiz, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza verdiği kıymeti gösteriyor. Sosyal hakları ile destekliyor. Mümkün olduğu kadar gazilerimizle bir araya geliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sizlere de uzun ömürler nasip etsin" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından, 29 gaziye madalyaları verildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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