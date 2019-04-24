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Kıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de yaşayan Kıbrıs gazisi Burhanettin Kaya (65), iş kazalarında 7 parmağını kaybetti.

Kıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmedi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de yaşayan Kıbrıs gazisi Burhanettin Kaya (65), iş kazalarında 7 parmağını kaybetti. Marangozluktan vazgeçmeyen Kaya, mesleğine aşık olduğunu belirterek, "Sevdiğim işi yapıyorum. Böyle olunca da kazalara rağmen mutluyum" dedi.
Kıbrıs gazisi olan 5 çocuk babası Burhanettin Kaya, çocukluğunda babasının yanında çırak olarak başladığını marangozluk mesleğini 55 yıldır aralıksız sürdürüyor. Sanayi sitesindeki marangoz atölyesinde yaşamını ağaç ustalığı yaparak sürdüren Kaya, babasından öğrendiği sedir, oklava ve ekmek tahtası gibi pek çok ürünü üretip satıyor. Kaya, 1977 ve 1984 yıllarında geçirdiği iş kazaları sonucu el parmaklarından 7'sini kaybetti. Buna rağmen mesleğini sevdiği için bırakmayan Kaya, marangozluğa aşık olduğunu söyledi.
Kaya, "Babamdan kalan mesleği ben bugüne kadar devam ettim. 5 erkek çocuğum var. Fakat imkanlar yetmediğinden el sanatına devam edemiyoruz. Yeni çıkan makineleri de almakta zorlanıyoruz. İmkanlarımız el vermiş olsaydı sadece ağaç torna makinesi alırdım. Çocuklarımın 3 tanesi bu mesleği yapıyor. Bu işin fazla getirisi olmadığından diğer 2 çocuğum bu işle uğraşmadı. Ben 1977 yılında sol parmaklarımı tahta keserken makinaya kaptırdım, sağ parmaklarımı ise 1984'te makineye kaptırdım ama yine de bu meslek zevkli olduğundan ve evimize ekmek götürmek için devam ediyoruz" dedi.

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Kıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmediKıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmediKıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmediKıbrıs gazisi, 7 parmağını kaybetti, marangozluktan vazgeçmedi

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