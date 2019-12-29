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  4. Kıbrıs gazisi ölü bulundu

Kıbrıs gazisi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi, metruk bir yapıda ölü bulundu.Olay, öğle saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiindeki Türk Kızılayı’na ait eski bir binada meydana geldi.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi, metruk bir yapıda ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Muratlı Tren Garı mevkiindeki Türk Kızılayı’na ait eski bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, terk edilmiş yapıda oğlu Ercan Güldalı tarafından ölü bulunan Enbiya Güldalı’nın şüpheli ölümü üzerine polis inceleme başlattı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre Güldalı’nın ölümünde şüpheye mahal olmadığı belirtildi. Kıbrıs gazisi Enbiya
Güldalı’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Türk Kızılayı’na ait terk edilmiş iki katlı yapıda yaşayanlar da olduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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