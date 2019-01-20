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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) - Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yahya Arıcı'nın cenazesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde askeri törenle defnedildi.

Katıldığı asker uğurlama yemeğinde fenalaşarak vefat eden Arıcı'nın (65) cenazesi, Camicedit Mahallesi Elveda Sokak'taki evine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Arcı'nın yakınları ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Jandarma Alay Komutanı Albay Emrullah Büyük, Ezine Kaymakamı ve Bayramiç Kaymakam Vekili Ali İkram Tuna, Bayramiç Emniyet Müdürü Hakan Göç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Arıcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri tören Çanakkale Kıbrıs gazisi

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