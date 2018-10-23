Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 64 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Ali Kuş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde vefat eden Kuş'un cenazesi, Eski Cami'ye getirildi.
Kuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Avarız köyü mezarlığına defnedildi.
Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Kuş'un yakınları ve vatandaşlar katıldı.
ABD'den flaş Cemal Kaşıkçı açıklaması!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'ittifak' yorumu
Anne-oğuldan iğrenç plan! Genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler
Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!
CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini kabul etti
Bu resim interneti kasıp kavuruyor! Peki hangisi çocuğun annesi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na 'andımız' tepkisi: Cesaretsizlik
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
Okuyucu Yorumları 0 yorum