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Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halil Ergin (65), törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halil Ergin (65), törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Gazisi Halil Ergin, Eymir Mahallesi'ndeki evinde gece rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Gazi Halil Ergin için Eymir Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Kaymakam Şükrü Görücü, Jandarma Komutan Vekili Teğmen İrfan Çalkan, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile Ergin'in ailesi ve yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.
Gazi Halil Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutu ikindi vakti camiye getirildi. Gazi Ergin'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandıKıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

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