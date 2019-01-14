HABER

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:35 | Son Güncelleme

Edirne'de kalp krizi sonucu vefat eden Kıbrıs Gazisi Ferhat Özer'in cenazesi toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ferhat Özer, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dilaverbey Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Özer'in dün akşam saatlerinde rahatsızlandığını gören yakınları, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirilen Özer, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirerek dün hayatını kaybeden Özer'in cenazesi, doğduğu Edirne'nin Büyükismailce köyündeki camiye getirildi.

Özer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERO dava yenidenO dava yeniden
Akciğer hastası helikopter ile hastaneye getirildiAkciğer hastası helikopter ile hastaneye getirildi
Çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandıÇiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Gazisi Ferhat Özer son yolculuğuna uğurlandı tören

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

Çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.