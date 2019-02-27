Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yaşamını yitiren 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hamit Şen'in cenazesi toprağa verildi.
Akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesinde yaşamını yitiren Şen'in cenazesi, Suşehri ilçesine bağlı Eskişar köyüne getirildi.
İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından köy meydanında ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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