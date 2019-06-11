Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İhsan Balkan (67), düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Şair Eşref Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası İhsan Balkan, dün sabah, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti. Balkan için aynı gün Merkez İmam-ı Azam Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene acılı aile üyelerinin yanı sıra Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İhsan Balkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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