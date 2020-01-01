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  4. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS (AA) - Kıbrıs Gazisi 66 yaşındaki Adil Güleryüz, askeri törenle memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Güleryüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Çekmeceli Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güleryüz'ün cenazesi Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Güleryüz'ün yakınlarının yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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