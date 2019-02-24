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Kıbrıs gazisi, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, intihar eden Kıbrıs Gazisi Arslan Gençtav (65) askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi, toprağa verildi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, intihar eden Kıbrıs Gazisi Arslan Gençtav (65) askeri törenle toprağa verildi.
Darıca Sırasöğütler Mahallesi Şehit Murat Kaya Caddesi'nde oturan 2 çocuk babası Arslan Gençtav, girdiği bunalım sonucu önceki gün evinin çatı katına çıkarak kendini asarak intihar etti. Bugün, Yeşil İrfaniye Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Arslan Gençtav, düzenlenen askeri törenin ardından Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kıbrıs gazisi, toprağa verildiKıbrıs gazisi, toprağa verildiKıbrıs gazisi, toprağa verildiKıbrıs gazisi, toprağa verildi

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