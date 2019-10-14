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Kıbrıs gazisinden, KKTC Cumhurbaşkanına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

DÜZCE Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Vedat Nefesoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, istifaya davet etti.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Vedat Nefesoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, istifaya davet etti.

Düzce Muharip Gazileri Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Vedat Nefesoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Akıncı’yı kınadığını söyleyen Nefesoğlu, "Kendilerini bir Kıbrıs Gazisi olarak şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanlığı görevini derhal bırakmasını ve Türkiye’ye karşı kini neyse onu da açıklamasını istiyorum. Biz Kıbrıs’a barış götürdük. 1974 yılında Kıbrıs’a gittiğimizde Kıbrıs halkının neler çektiğini, nelerle karşılaştığını Kıbrıs Gazileri olarak bizler çok iyi biliyoruz. Onlar için aç, susuz o gün imkanlar dahilinde savaştık. Onları Rumların zulmünden, katliamından kurtardık. Sayın Cumhurbaşkanı ne maksatla, neye dayanarak bu açıklamayı yaptınız? Bu açıklamanın ardından Kıbrıs gazilerinden özür dilemenizi bekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı’na katılan Türk askeri barış götürmek için oradadır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türk ordusu bu teröristlerin üstesinden gelecektir. Bizim Türk ordusu bu zamana kadar yaptığı savaşlarda sivillere, yaşlılara, kadınlara herhangi bir zulüm kesinlikle yapmamıştır. Gittiğimiz yere barış götürmüşüzdür. Bundan sonra da yine barış için savaşıyoruz" dedi.

'499 ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU'

Nefesoğlu, Kıbrıs’ta 499 Türk askerinin şehit olduğunu hatırlatarak, "Kıbrıs Barış Harekatı’nda 499 arkadaşımız şehit oldu. Bugün Kıbrıs topraklarında yatmaktadır. Sayın Akıncı, Kıbrıs’ta vermiş olduğumuz bu şehitlerde mi aklına gelmiyor? Sayın Cumhurbaşkanı size buradan tekrar tekrar sesleniyorum. İstifa edin, görevinizi bırakın. Size o makam kesinlikle yakışmıyor. Sizi şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

'KIBRIS DEMEK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMEKTİR'

Vedat Nefesoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarının kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Açıklamalar karşısında çok üzüldüm. Evde çocuklarıma tekrar Kıbrıs Savaşı’nı anlattım. O günlerde bizim neler çektiğimizi anlattım. Bu zamanki gibi imkanlar yoktu. Benim yanımda şehit olan arkadaşlarım var. Bizler sağ salim memleketimize geldik ama bugün şehitlerimiz Kıbrıs topraklarında yatmaktadır. Kıbrıs bizim vatanımız. Kıbrıs demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demektir. Bizim bayrağımız orada dalgalanmaktadır. Ebediyen dalgalanacaktır" dedi.

'KIBRIS BARIŞ HAREKATI OLMASAYDI MAKAMI OLMAZDI'

Nefesoğlu, KKTC’nin her karışında şehit kanı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı bugün bu makamda bile olamazdı. Makamı olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı iyi düşünsün, Kıbrıs gazilerinden özür dilesin. Orada yatan şehitlerimizin kanını unutmasın. Kıbrıs’ta Türk askerinin her karış toprağında kanı var. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilerimiz Düzce’den 189 kişidir. Düzce’den de 2 şehidimiz vardır. Bu silah arkadaşlarım adına da nefretle Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kınıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesini istiyorum. Aksi halde biz bu arkadaşlarımızla yeniden Kıbrıs’a gider, bu seferde senin kafanı ezeriz. Bunu böyle bilesin. Sayın Akıncı biz Kıbrıs gazileri olarak halen masamızda Türk Bayrağı ile Kıbrıs Bayrağı’nı yan yana taşıyoruz. Kıbrıs bizim anavatanımız. Yavru vatan değil, anavatan olarak görüyoruz. Dünya durdukça da Kıbrıs anavatan olarak kalacak. Siz Kıbrıs Cumhurbaşkanı olamazsınız. Kesinlikle kabul etmiyoruz, sizde Türk kanı kesinlikle yok. Bu makamı derhal terk etmelisiniz."

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