HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kıbrıs gazisini 'kim olursa olsun' deyip dövmüşlerdi! Şüphelilerden 1'i tutuklandı

Kıbrıs gazisini 'kim olursa olsun' deyip dövmüşlerdi! Şüphelilerden 1'i tutuklandı

29.04.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de fırında tartıştıkları Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ı 'gaziyi dövmeyin' demelerine rağmen darp eden kişilerden biri tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Al'ın aldığı darbeler sonucu bağırsağının yırtıldığı tespit edilmiş, ameliyata alındığı belirtilmişti.

Kıbrıs gazisini 'kim olursa olsun' deyip dövmüşlerdi! Şüphelilerden 1'i tutuklandı

Olay, 24 Nisan'da Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki fırında meydana geldi. Pide almak için fırına giren gazi Abdullah Al, tanımadığı biriyle tartıştı. Fırından çıkınca E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34) tarafından tekme tokat dövülen Al, aldığı darbelerle yere yığıldı, şüpheliler kaçtı. Olay yerine gelen polislerle merkeze gidip şikayetçi olan Al, önce Körfez Devlet Hastanesi'ne, sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Al, kontrollerinin ardından eve gönderildi. Evinde fenalaşan Al, bu kez İzmit'te özel bir hastaneye başvurdu. Bağırsağının yırtıldığı tespit edilen Abdullah Al, ameliyata alındı.

'KİM OLURSA OLSUN' DİYEREK SALDIRDILAR'

Hastanede tedavisi süren Abdullah Al, yaşadıklarını anlatarak, "Pide almak için fırına girdim. Parayı vermek için uzandığımda biri bana 'Amca üzerime çıkacaksın' dedi ve beni iter gibi yaptı. Ben de 'Ne oluyor, biraz saygılı ol' dedim. O kişiyle ufak tefek laf dalaşı yaptık. Pideyi alıp dışarı çıktığımda, kapıda bekleyen kişilerle birlikte bana saldırdılar. Millet ayıramadı, gerisini hatırlamıyorum. Sadece birine polisi aramasını söylediğimi hatırlıyorum. Dövdükleri sırada beni tanıyan biri dönüp, 'Abdullah amca gazi vurmayın, etmeyin' dedi. Fakat saldırganlar 'Kim olursa olsun' diyerek saldırmaya devam etti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Screenshot_4

ÖNCE SERBEST KALDILAR, SONRA GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan E.Y., B.S. ve U.S., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılığın talimatıyla 3 kişi dün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden U.S. tutuklandı, E.Y. ve B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli'de Kıbrıs gazisi öldüresiye dövüldü, bağırsağı yırtıldı! Saldırgandan akılalmaz sözler: Kim olursa olsunKocaeli'de Kıbrıs gazisi öldüresiye dövüldü, bağırsağı yırtıldı! Saldırgandan akılalmaz sözler: Kim olursa olsun

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kullanılmayan otel havuzu, hayvanlara ölüm tuzağı olduKullanılmayan otel havuzu, hayvanlara ölüm tuzağı oldu
Mansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrıMansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrı
DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'
Anahtar Kelimeler:
gazi Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Ciddi hasar bırakıyor: Körlüğe neden olabilir!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Damak çatlatan lezzetler ile Ramazan’ın 28. günü iftar menüsü

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.