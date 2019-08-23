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Kıbrıs Gazisi’nin evi alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde piknik tüpüyle çatıya ziftli kağıt kaplaması yapıldığı sırada Kıbrıs Gazisi’nin evinde yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde piknik tüpüyle çatıya ziftli kağıt kaplaması yapıldığı sırada Kıbrıs Gazisi’nin evinde yangın çıktı. Küle dönen evde dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yeni Mahalle Şair Nevi Sokak üzerinde bulunan Kıbrıs Gazisi Gürbüz Gülten’e ait tek katlı evde yangın meydana geldi. İddiaya göre, piknik tüpüyle çatıya ziftli kağıt kaplaması yapıldığı sırada çıkan yangın evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki evleri sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen Kıbrıs Gazisi Gürbüz Gülten ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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