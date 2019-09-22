Kıbrıs gazisinin oğlunun haksız şekilde işten çıkarıldığı iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de Menderes Belediyesinde işten çıkarılan, Kıbrıs gazisi Feyruz Bayraktar'ın oğlu Barış Bayraktar, işe dönüş davası açacağını bildirdi.

Barış Bayraktar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Menderes Belediyesi Personel AŞ'ye bağlı olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünde vinç operatörü olarak çalışmaya başladığını anlattı.

Bayraktar, yerel seçimlerin ardından yönetimin AK Parti'den CHP'ye geçtiği belediyede "çalıştığı birimdeki iş yoğunluğunun azalması" gerekçe gösterilerek çıkarıldığını belirtti.

Benzer durumda olan başka işçilerin de bulunduğunu anlatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini kaydetti. Bayraktar, "Elimde mesleğim var. Verilen işleri layıkıyla yerine getiririm. 2 çocuğum var. Tek amacım bunları büyütmek, okutmak. Ekmek parası için çalışıyorduk. Ne iş verdilerse yaptım. Bizi çıkarıyorlar işçi fazlası diye ama yeni yeni bir sürü kişiyi aldılar işe." diye konuştu.

İşine son verildiğini başta ailesine söyleyemediğini dile getiren Bayraktar, "Beni üzgün görünce söylemek zorunda kaldım. Hatta sabaha kadar uyuyamadık." dedi.