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Kıbrıs gazisinin oğlunun haksız şekilde işten çıkarıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kıbrıs gazisi Feyruz Bayraktar'ın, Menderes Belediyesine bağlı şirkette vinç operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan oğlu Barış Bayraktar, işe dönüş davası açmaya hazırlanıyor - Barış Bayraktar: - "Tek amacım 2 çocuğumu büyütmek, okutmak. Ekmek parası için çalışıyorduk. Ne iş verdilerse yaptım. Bizi çıkarıyorlar işçi fazlası diye ama yeni yeni bir sürü kişiyi aldılar"

İZMİR (AA) - İzmir'de Menderes Belediyesinde işten çıkarılan, Kıbrıs gazisi Feyruz Bayraktar'ın oğlu Barış Bayraktar, işe dönüş davası açacağını bildirdi.

Barış Bayraktar, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce Menderes Belediyesi Personel AŞ'ye bağlı olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünde vinç operatörü olarak çalışmaya başladığını anlattı.

Bayraktar, yerel seçimlerin ardından yönetimin AK Parti'den CHP'ye geçtiği belediyede "çalıştığı birimdeki iş yoğunluğunun azalması" gerekçe gösterilerek çıkarıldığını belirtti.

Benzer durumda olan başka işçilerin de bulunduğunu anlatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini kaydetti. Bayraktar, "Elimde mesleğim var. Verilen işleri layıkıyla yerine getiririm. 2 çocuğum var. Tek amacım bunları büyütmek, okutmak. Ekmek parası için çalışıyorduk. Ne iş verdilerse yaptım. Bizi çıkarıyorlar işçi fazlası diye ama yeni yeni bir sürü kişiyi aldılar işe." diye konuştu.

İşine son verildiğini başta ailesine söyleyemediğini dile getiren Bayraktar, "Beni üzgün görünce söylemek zorunda kaldım. Hatta sabaha kadar uyuyamadık." dedi.

Bayraktar, hakkını arayacağını ve işe iade davası açacağını belirtti.

- Gazi baba üzgün

Kıbrıs gazisi Feyruz Bayraktar ise denizci olarak askerliğini yaparken Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını ve çıkarma yapan ilk birlikte bulunduğunu dile getirdi.

Birlikteki 17 arkadaşının şehit olduğunu ifade eden Bayraktar, "Biz ilk çıkanlardandık. Askerlik bittikten sonra İzmir'e yerleşip evlendim. 2 çocuğum oldu. Büyük oğlum Barış, Menderes Belediyesinde 5 yıl önce işe girdi. Bu seçimde belediye değişince önceki yönetimin aldığı kişileri işten çıkarıyorlar. İş yapmış yapmamış durumuna bakmıyorlar. İşine son verildiği haberini alınca üzüldük. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Parkinson hastası anne Cevriye Bayraktar ise oğlunun hiçbir suçu olmadığı halde işinden çıkarıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye çalışanı işçiler için sözlerini de hatırlatan Bayraktar, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Kore gazisi Menderes Belediyesi

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