Kıbrıs görüşmeleri 4 yıl sonra Cenevre'de yeniden başlıyor: Taraflar ne istiyor?

Türkiye ve Yunanistan'dan Dışişleri Bakanları düzeyinde katılım bekleniyor. Kıbrıs'tan ise Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis masada.

Ancak Türk tarafının "iki devletli çözüm", Rum tarafının ise "federasyona dayalı çözüm" önerileriyle gittiği görüşmeler öncesi taraflar ortak zemine pek de yakın görünmüyor.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Cenevre'deki toplantıların amacını "tarafların bir çözüm için ortak zeminde buluşmasının mümkün olup olmadığını görmek" olarak açıklamıştı.

Kıbrıs'ta Türk ve Rum toplumlarının temsilcileri bugün İsviçe'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki gayriresmi toplantıda bir araya gelecek. Üç gün sürecek toplantılara garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılacak.

Bu görüşme, 2017'de yine İsviçre'de, Crans Montana'da yürütülen görüşmelerin ardından yapılan ilk görüşme olacak. Ancak bu kez resmen müzakere masası kurulmuyor. Tarafların 2017'den bu yana değişen tutumlarının görüleceği, tezlerin masaya yatırılacağı bir gayriresmi görüşme şeklinde gerçekleşecek.

Peki tarafların tutumlarında nasıl bir değişim oldu?

2017'den bu yana neler yaşandı?

Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a müdahalesinden yaklaşık 10 yıl sonra Türklerin adanın kuzeyinde tek taraflı ilan ettikleri devleti (KKTC) Türkiye dışında hiçbir ülke tanımadı. O dönemden bu yana federasyon çözümü temelinde defalarca müzakere masası kuruldu.

Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetimi tüm bu görüşmelerin sonuçlanmamasından Kıbrıslı Rumları sorumlu tuttu.

Son olarak 2017'de Crans Montana'da yapılan görüşmeler sırasında, iki toplumlu, iki bölgeli ve eşit siyasal temsile dayalı federasyon üzerine daha önce fikir birliğine varılan konuların üzerine konuşulmuş ve nihayetinde yeni uzlaşılar da sağlanmıştı.

Görüşmeler bir hayli ilerlemişken garantör devletlerin askerlerinin Ada'daki mevcudiyeti üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin son noktasında o dönem Başbakan olan Binali Yıldırım'ın İsviçre'ye gitme hazırlıkları yaptığı duyurulmuş ancak yine o dönem Yunanistan Başbakanı olan Aleksis Çipras gitmeme kararı alınca, Yıldırım da görüşmelere katılmaktan vazgeçmişti. Böylece Kıbrıs'ta federasyon hedefiyle kurulan son masa da dağılmış oldu.