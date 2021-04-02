Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

1963 yılında gerçekleşen ve “Kanlı Noel” olarak adlandırılan katliamda, yüzlerce Kıbrıs Türkü bir gecede katledilmiştir. Artan saldırılara ise Türkiye kayıtsız kalmamış ve Kıbrıs’a müdahale etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu ada bizim için çok önemlidir!” dediği tarihten 40 yıl sonra, Başbakan Bülent Ecevit önderliğinde Kıbrıs Harekatını başlatmıştır. Bu harekat hem Kıbrıs Türklerini hem de Rumları özgürlüklerine kavuşturmuştur.

KIBRIS HAREKATI NE ZAMAN OLDU?

Kıbrıs Barış Harekatı'na zemin hazırlayan gelişmeler 1959'da başladı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın 1959'da imzaladığı Zürih ve Londra anlaşmalarıyla bu ülkelerin garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.

EOKA-B liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.