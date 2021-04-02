HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

02.04.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs Harekatı, kod adıyla “Atilla Hareketi”, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bilinen ismiyle “Kıbrıs Barış Harekatı”, 1974 yılında Başbakan Bülent Ecevit’in liderliğinde başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri; (TSK) Rumların, Kıbrıslı Türklere karşı uyguladıkları baskı ve zulmü bitirmek ve barışı sağlamak için düzenlediği bir barış harekatı olarak gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs Harekatı, Yunanistan’da ilhakı önlemiş ve Kıbrıs Türklerini güvence altına almıştır.

Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

1963 yılında gerçekleşen ve “Kanlı Noel” olarak adlandırılan katliamda, yüzlerce Kıbrıs Türkü bir gecede katledilmiştir. Artan saldırılara ise Türkiye kayıtsız kalmamış ve Kıbrıs’a müdahale etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu ada bizim için çok önemlidir!” dediği tarihten 40 yıl sonra, Başbakan Bülent Ecevit önderliğinde Kıbrıs Harekatını başlatmıştır. Bu harekat hem Kıbrıs Türklerini hem de Rumları özgürlüklerine kavuşturmuştur.

kıbrıs barış harekatı

KIBRIS HAREKATI NE ZAMAN OLDU?

Kıbrıs Barış Harekatı'na zemin hazırlayan gelişmeler 1959'da başladı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın 1959'da imzaladığı Zürih ve Londra anlaşmalarıyla bu ülkelerin garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.

kıbrıs barış harekatı1

EOKA-B liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.

Başbakan Bülent Ecevit, toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşı hazırlık yapılması yönünde talimat verdi.

kıbrıs barış harekatı6

Türkiye, adaya ortak müdahalede bulunulması için garantör devletlerden İngiltere'nin kapısını çaldı. İngiltere'ye, iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerildi. Londra'ya giden Bülent Ecevit'in teklifi, İngiltere Başbakanı tarafından kabul görmedi.

“AYŞE TATİLE ÇIKSIN”
18 Temmuz'da Ecevit, Londra'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisco ile görüştü.

kıbrıs barış harekatı3

Aynı gün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir filo, çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı. Kıbrıs Barış Harekatı, TSK'ye bağlı birliklerin Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme, Yavuz Plajı'na denizden çıkarma yapmasıyla 20 Temmuz'da başladı.

Harekatın parolası ise "Ayşe tatile çıksın" olarak belirlendi. Ayşe, Cenevre konferansına katılan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızının adıydı.

kıbrıs barış harekatı4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı Bülent Ecevit

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Boğazına bıçak dayayıp tehdit ederken çektiği video infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişme

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Yaşlılar saat kaça kadar dışarıda durabilir?

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Antalya'da otelde panik anları! Terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Yer: Antalya! Panik anları, terasa çıktılar

BioNTech mi daha koruyucu Sinovac mı? Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıkladı

BioNTech mi daha koruyucu Sinovac mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.