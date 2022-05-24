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"Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor" projesi kapsamında 45 gazi Kıbrıs'a uğurlandı

24.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor" projesi kapsamında 45 gazi Kıbrıs'a uğurlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi'yle gerçekleştirilen "Kıbrıs Hatıraları Yerinde Canlanıyor" projesi kapsamında, 45 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı.

Kıbrıs gazileri, etkinlik kapsamında Kapalı Maraş, Namık Kemal Zindanı, Katliam Çukuru ve Şehitliği, Cengiz Topel Anıtı, Minia Kıbrıs Müzesi, Hz. Ömer Türbesi, Mavi Köşk, Girne Kalesi, Tatlısu Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Alsancak Belediyesini ziyaret edecek.

Heyetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından da ağırlanacağı belirtildi.

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gazi Kahramanmaraş

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