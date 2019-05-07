Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı

Yakın Doğu Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sırasında toplanmış olan ve 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin yer aldığı Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali tarafından açıldı.

Müzenin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Hassan: “Yeni bir ulus ötesi nitelik kazanıldı”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin bilim, eğitim ve doğaya giden yolu keşfetme ortamı olduğunu ifade ederek Üniversitenin önemli bir sentezi gerçekleştirmek amacıyla ivmesini sürekli artırdığını söyledi. Bitki örneklerinin kurutularak özel tekniklerle saklanmasının 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmaların ürünü olduğunu dile getirerek, müzenin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Hassan, “Kıbrıs’a özgü bin 600’e yaklaşmış bitki türünün 11 bin örneği, Kıbrıs’a özgü 140 ve Kuzey Kıbrıs’a özellikle Beşparmak Dağları bölgesinde yer alan 19 çeşit bitki türü müzede yer alıyor. Fosiller ve jeolojik materyaller, böcek örnekleri, uğur böceği koleksiyonu, sürüngen örnekleri, mantarlar, deniz yosunları sergileniyor” dedi.

220 milyon yıl öncesine dayanan örnekler yer alıyor

Müzenin temellerinin 1995 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsünün Kıbrıs Jeoloji konusunda görevlendirdiği uzman heyetin çalışmalarıyla atıldığını dile getiren Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Atalar, "2005 yılında T.C. Büyükelçiliğinin Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) temelinde ilk evaploidler konusunda evaporit çalışmaları yaptık. 2010 yılından itibaren muazzam çalışmalar yürüttük. 92 milyon yıl önce deniz altı lavları ile başlayan Kıbrıs Jeolojisinden örneklerimiz var. Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları, 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçları göreceğiz. Çalışmalarımız sürdürerek size geniş bir koleksiyonda daha fazla örnekler sunacağız” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Gücel: “18 yıllık bir hayali gerçekleştirdiğimiz müzede her örneğin bir hikayesi var”

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel de 18 yıldır bir hayali gerçekleştirmek için uğraştıklarını belirterek, müzede yer alan örneklerin 220 milyon yıl öncesine dayandığını söyledi. Kıbrıs’ın en büyük Herbaryumu olarak NEU koduyla müzenin tescillendiğini ve dünyada tanınan bir Herbaryum niteliği taşıyan Müzede, 11 bin örneğin bulunduğunu ve bu örneklerin artacağını belirten Prof. Dr. Gücel, “Müze içerisinde göreceğiniz her örneğin bir hikayesi var. 220 milyon yıl öncesine dayanan örneklerin yanı sıra, Kıbrıs’ta yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz örnekler var. Bir tanesi dünyada yaşayan en yaşlı canlı örneğidir. Eski iklim çalışmalarından 174 bin yıl öncesine dayanan veriler var” ifadelerini kullandı.

Günsel ailesinin maddi ve manevi desteği, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ile Bakanlıkların verdiği proje destekleri ve Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu katkılarıyla Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Salih Gücel, “Taşkent Doğa Parkı’na, araştırmacı arkadaşlarım Özge Öden Fuller, Wayne Fuller, Cavit Atalar ve diğer emek koyan bütün araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Erkut Şahali: “Herbaryum kurulmasının sağlanması bir akademinin yapacağı en önemli işlerden biri”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise yaptığı konuşmada, Herbaryum kurulmasının sağlanmasının bir akademinin yapacağı en önemli işlerden biri olduğunu belirterek, Yakın Doğu Üniversitesinin girişiminin özel ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Eczacılık Fakültesi Binası’nda yer alan müzenin açılışına; Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başmüşaviri Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları ve misafirler katıldı.

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi düzenlenen törenle açıldı