Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencileri 100. yıl kutlamaları için Ankara'da

İSTANBUL,(DHA)- KIBRIS İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından ‘100 Yıl Önce Olduğu Gibi: Türkiye ile Birlikte’ etkinliği kapsamında 25 öğrenci 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara’da karşıladı.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti genelinde yapılan ‘Millî Mücadele’ konulu kompozisyon yarışması sonucunda belirlenen Kıbrıs İlim Üniversiteli 25 öğrenci Türkiye’deki kutlamalara katılmak üzere KKTC’den Ankara’ya gelerek, ‘100 Yıl Önce Olduğu Gibi: Türkiye ile Birlikte’ sloganı ile yapılan etkinliklere katıldı. T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ile Yenimahalle Belediyesi'nin desteklediği etkinlik kapsamında öğrenciler Anıtkabir ziyaret etti. Ziyaretler, Birinci/İkinci Meclis ve Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park gezisi ile tamamlandı.



