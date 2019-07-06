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Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Genelge Resmi Gazete’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 07:00 | Son Güncelleme

Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.
Genelgede, KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’den KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacak.
Ayrıca Genelgede, Kamu kurum ve kuruluşlarca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişinde bulunulacağı ve gerekli mutabakatın sağlanması durumunda uygulamaya geçileceği de yer aldı..

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