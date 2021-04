Kıbrıs konferansı Cenevre’de başlıyor

BM himayesinde on yıllarca süren Kıbrıs görüşmelerinde son tur 2017 yılında düzenlenmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Türkiye, artık federasyon temelli görüşmelerin anlamının kalmadığı, iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiği tezini savunuyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar da "Bugünün gerçeğinde Kıbrıs’ta iki ayrı devlet" olduğuna vurgu yapıyor. Yunanistan ve adadaki Rum yönetimi ise, çözüm modelinin "federasyon" olduğunu savunuyor. Rum yönetimi Türk hükümeti ve Kuzey Kıbrıs'ın "iki devletli çözüm" önerisini kabul etmiyor.

Tatar: Türkiye arkamızda

Türkiye ziyaret öncesi Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Tatar, Cenevre'de bugün yapılacak gayriresmi Kıbrıs konferansına ilişkin, "Ne kadar haklı olduğumuzu bütün dünyaya göstereceğiz. En büyük gücümüz, Türkiye'nin büyük bir mutabakatla, yüzde yüz bizim arkamızda olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini, konferans sırasında da yoğun görüşmeler olacağını söyledi.

"Türkiye Kuzey Kıbrıs’ın yanında" mesajı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'ın yaptıkları görüşmeye ilişkin fotoğraflarını paylaşarak Türkiye'nin her zaman ve her şart altında Kuzey Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti. Çelik "KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye'yi görecektir" dedi.