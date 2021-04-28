Kıbrıs konferansı: Türk tarafından 6 maddelik çözüm önerisi

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs konferansında Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar, Türk tarafının kalıcı çözüm doğrultusundaki altı maddelik önerisini Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sundu.

"Sürdürebilir bir anlaşma için Kıbrıs Türk tarafının önerisi" başlığıyla sunulan öneride, şu maddeler yer aldı:

1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Böyle bir karar, mevcut iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişki kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. ​​​​​​

2- Yukarıda belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği anlaşması oluşturmak için sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacak.