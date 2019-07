- "Her türlü imkanımız emrinizdedir"

Bakan Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türklerin kendileri için ayrıcalıklı bir yeri olduğunun altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin bizim için ayrıcalıklı bir yeri vardır. Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır." dedi. Soylu bu kapsamda KKTC'nin her konuda gelişmesi için ortak çalışma ve protokollere imza attıklarını hatırlattı.

Bazen vatandaşların sitem edip, bazen gönül koyabileceğini söyleyen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen hizmetler noktasında eksik gördüğünde sizi söylediği sözün yerine getirebileceği konusunda uyarır. Bütün bunlar olabilecek işlerdir. Onları da hoşgörüyle karşılamak lazım. Bunu yaparken de söylediklerini değerlendirip nerede eksiklikler oluşmuşsa onları gidermek de bizim temel vazifemizdir.

Kıbrıs, Türkiye için de bir başkadır. Benim ayrı bir Kıbrıs sevgim var. Kıbrıs, Akdeniz'de bir cennettir. Hem kıymetini biliyoruz hem oradaki standardın daha yükselmesi için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz."

- "Türkiye bizim için vazgeçilmez"

KKTC Merkez Kaymakamı Arslan da ziyaretin son günü itibariyle mülki idare açısından çeşitli bilgiler edinerek deneyimler ve paylaşımlarda bulunduklarını ifade etti.

Bu ziyaretin her iki ülke açısından çok önem arz ettiğine dikkati çeken Arslan, "İlk kez biz Kıbrıs'ta bütün kaymakamlarla birlikte bir ziyaret, bir mesleki gelişim programı yaptık. Tabii ki Türkiye bizim için vazgeçilmez, her sabah kalktığımızda Türkiye haberlerini takip eden insanlarız. Türkiye Cumhuriyeti bizim için çok önemli. Onun varlığı, birliği ve gücü olduğu sürece bizler her zaman güçlüyüz." dedi.