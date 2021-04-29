"Kıbrıs Müzakereleri İçin Ortak Zemin Oluşmadı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin sonucunda resmi müzakere sürecine geçmeye yeterli zeminin oluşmadığını ancak BM’nin önümüzdeki aylarda yeniden girişimde bulunacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, görüşmelerde sundukları ve Kıbrıs Rum kesiminin reddettiği iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmeyeceklerini ve taraflara “eşit uluslararası statü tanınmadan” resmi görüşme yapılamayacağını söyledi.

Guterres: “İki ya da üç ay içinde yeniden girişimde bulunacağız”

Garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı üç günlük Kıbrıs görüşmelerinin ardından bugün açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, “Gerçek şu ki, çabalarımızın sonucunda resmi müzakerelerin yeniden başlatılmasını sağlayacak yeterli ortak zemin bulamadık” dedi.

“Maalesef bugün ulaşmak istediğimiz anlaşmaya varamadık ancak vazgeçmeyeceğiz” diyen Guterres, BM’nin “muhtemelen iki ya da üç ay içinde” yeniden bir girişimde bulunacağının da altını çizdi.