"Kıbrıs Müzakereleri İçin Ortak Zemin Oluşmadı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin sonucunda resmi müzakere sürecine geçmeye yeterli zeminin oluşmadığını ancak BM’nin önümüzdeki aylarda yeniden girişimde bulunacağını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, görüşmelerde sundukları ve Kıbrıs Rum kesiminin reddettiği iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmeyeceklerini ve taraflara “eşit uluslararası statü tanınmadan” resmi görüşme yapılamayacağını söyledi.
Guterres: “İki ya da üç ay içinde yeniden girişimde bulunacağız”
Garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı üç günlük Kıbrıs görüşmelerinin ardından bugün açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, “Gerçek şu ki, çabalarımızın sonucunda resmi müzakerelerin yeniden başlatılmasını sağlayacak yeterli ortak zemin bulamadık” dedi.
“Maalesef bugün ulaşmak istediğimiz anlaşmaya varamadık ancak vazgeçmeyeceğiz” diyen Guterres, BM’nin “muhtemelen iki ya da üç ay içinde” yeniden bir girişimde bulunacağının da altını çizdi.
Konferansa katılan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Twitter’dan yaptığı açıklamada, tarafların yakın gelecekte yeniden biraraya gelme niyetini olumlu karşıladıklarını ifade etti ve “Adil ve kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla tüm taraflarla işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Tatar: “Eski şartlarda masaya oturmamızın hiçbir anlamı olmayacaktır”
Uluslararası alanda ve Avrupa Birliği’nde (AB) Kıbrıs’ı resmi olarak temsil etme hakkına sahip Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye tarafından resmi olarak tanınan KKTC yönetiminin iki devletli çözüm teklifini “büyük bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirirken, Türk lider Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içinde verdiğimiz karar, yeni siyaset ve Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı. Eşit uluslararası statü tanınmadan bizim eski şartlarda masaya oturmamızın ve resmi görüşmelere başlamamızın hiçbir anlamı olmayacaktır” dedi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin Avrupa Birliği üyeliği dahil bütün üstünlükleri kendi lehine kullanarak” devam etme niyetini tekrar gösterdiğini savundu.
Çavuşoğlu: “Eşit statü tanınırsa yeni bir süreç başlatılabilir”
Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında Tatar’ın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, BM Genel Sekreteri Guterres’in soruna yeni çözüm arayışları sunulması gerektiği önerisinden memnuniyet duyduklarını ifade etti ve Kıbrıs Rum kesiminin yaklaşımını eleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, “Toplantıda biz de Kıbrıs meselesinin özünde, Rum tarafının hakimiyetçi zihniyetinin sürmesi ve haksız ve hukuksuz bir şekilde adanın tek temsilcisi olarak tanınması olduğunu izah ettik” dedi.
Çavuşoğlu ayrıca, Tatar’ın da talep ettiği şekilde taraflara eşit egemen statü sunulması durumunda “yeni bir sürecin başlatılabileceğini” toplantıda dile getirdiklerini belirtti.