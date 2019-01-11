"Kıbrıs müzakerelerinde bir gelişme ancak haziranda yaşanabilir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir gelişmenin ancak haziran ayında yaşanabileceğini belirterek, "Tüm tarafların hazır olacağı tarih haziran gibi görünüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Akıncı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmede BM Temsilcisi Spehar’a önümüzdeki süreçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusuna daha fazla ilgi göstermesini beklediğini ilettiklerini kaydetti.

- "Çözümün özü tarafların siyasal eşitliğidir"

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün her 6 ayda bir görev süresinin uzatıldığını anımsatan Akıncı, "Kıbrıs'ta adil ölçüler ve bugüne kadar varılan mutabakatlar içerisinde eşitlikçi bir çözümün olması için uğraş veriyoruz. Bu uğraşlarda çözümün özü tarafların siyasal eşitliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içselleştirmemiş davranışlar sergilemesinin, Kıbrıs'ta ki çözüm çabalarına vurulabilecek en büyük darbe olduğunu söyledi.